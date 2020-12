Unsere Magenfreund-Ansatzmischungen laden zum Probieren und Experimentieren ein. Mit den Likör-Ansätzen lassen sich Blutwurz, Holunderlikör, Kräuterbitter, Küstenanis, Sanddornlikör und Waldfruchtschnaps ganz einfach selber machen. Die Ansatzkräuter sind die idealen Zutaten für ein gutes Gelingen Ihrer nächsten Feier, für ein persönliches Geschenk für einen lieben Freund oder für ein Gläschen in Ehren, wann immer es passt. Das Motto unserer Magenfreund-Ansatzmischungen: Likör ansetzen leicht gemacht! Den Packungsinhalt dafür in einem Rumtopf oder großen Weckglas in 2 Liter Alkohol (25-32 %) ansetzen und an einem warmen Ort 4 bis 5 Wochen stehen lassen. Zwischendurch sollte die Ansatzmischung umgerührt werden. Ist die Ansatzzeit um, den fertigen Likör abseihen, in Flaschen füllen und genießen!

